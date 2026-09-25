Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik simülasyon temelli uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.
Erişkin Simülasyon Laboratuvarı ve Simülasyon Polikliniğinde düzenlenen eğitimlerde, öğrencilerin teorik bilgilerini klinik becerilerle ilişkilendirmeleri ve acil durumlarda müdahale deneyimi kazanmaları amaçlandı.
TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ ELE ALINDI
Eğitim kapsamında temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konuları işlendi.
Uygulamalı çalışmalarla öğrencilerin acil durumlarda değerlendirme ve müdahale becerilerinin geliştirilmesi, ekip çalışması ve klinik karar verme süreçlerini deneyimlemeleri hedeflendi.
GERÇEK KLİNİK UYGULAMALARA YAKIN ORTAM
Eğitimlerde defibrilatör ve ultrasonografi cihazları kullanılarak gerçek klinik uygulamalara yakın bir eğitim ortamı oluşturuldu.
Simülasyon temelli uygulamalar sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerini klinik becerilerle ilişkilendirmeleri, uygulama deneyimi kazanmaları ve ekip çalışması içerisinde acil durum yönetimini deneyimlemeleri desteklendi.
Gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin klinik yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik öğrenci merkezli ve uygulama ağırlıklı eğitim yaklaşımına katkı sağladı.