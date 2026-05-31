Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından geliştirilen 18 spesifik stratejik patent çalışmasında doğal kaynakların bilimsel metotlarla işlenmesinin büyük bir yer tuttuğunu belirten HBX Academy Kurucusu Hakan Başlık, kırmızı pancarın bu döngüdeki önemine dikkat çekti.

ADÜ Teknokent ekosisteminin Ar-Ge çalışmalarına büyük katkı sunduğunu ifade eden Başlık, şu açıklamalarda bulundu:

"Doğal kaynakları patentli inovasyona dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar geliştirdiğimiz 18 spesifik stratejik patentin her biri, bilimsel bakış açısı ve doğal kaynaklardan esinlenen araştırma kültürüyle şekillendi. Kırmızı pancar da sahip olduğu doğal pigmentler, fonksiyonel bileşenler ve dikkat çekici yapısıyla çalışmalarımıza güçlü şekilde yansıyan kaynaklardan biri oldu. Bilim, patent ve teknoloji insanlık için umut olmaya devam ediyor. Çalışmalarımızı sağlık, gıda, biyoteknoloji ve görüntüleme teknolojileri alanlarındaki geleceğe yönelik ihtiyaçları öngörerek geniş bir vizyonla sürdüreceğiz."



Kırmızı pancarın tıp ve teknoloji alanındaki en dikkat çekici yansıması, özellikle tıbbi görüntülemede kullanılan kontrast madde yaklaşımı oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen TR 2019/21862 B numaralı patent belgesiyle, kırmızı pancar tabanlı çalışma resmen koruma altına alındı. Söz konusu buluş, kayıtlara "Doğal gıda maddelerinden elde edilen bir kontrast madde" başlığıyla geçti.

HBX Academy ekibinde yer alan Kimyager Aslı Aktaş ise kırmızı pancarın sadece geleneksel tüketim alanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini, endüstriyel ve bilimsel Ar-Ge disipliniyle ele alındığında yüksek bir potansiyel barındırdığını ifade etti:

"Kırmızı pancar, doğada güçlü rengiyle öne çıkan özel bitkilerden biridir. İçeriğinde yer alan doğal pigmentler ve biyoaktif bileşenler, bilimsel araştırmalar açısından dikkate değer bir potansiyel taşımaktadır. Biz bu potansiyeli patentli metodolojilerimizle değerlendirerek çalışmalarımıza yansıtmayı başardık. Amacımız, doğadaki bu zenginlikleri bilimsel bir dille anlatmak ve genç nesillere Ar-Ge kültürünü sevdirmektir."



HBX Academy yetkilileri, kırmızı pancar başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin sahip olduğu zengin bitki çeşitliliğinin akademik ve endüstriyel araştırmalar için eşsiz bir laboratuvar niteliğinde olduğunu vurguladı. Doğal bileşenlerin güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir Ar-Ge yaklaşımlarıyla katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin, Türkiye’nin küresel ölçekteki bilimsel ve teknolojik üretim gücüne doğrudan katkı sağladığı ifade edildi.