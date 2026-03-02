Ünlü modelin paylaşımın altına “Genler güçlüymüş” ve “Aynı annesi” gibi yüzlerce yorum yapıldı.

Dünyaca tanınan model, 40 yaşında hamile olduğunu duyurduğunda hayranlarını şaşırtmıştı. Eski eşi Marko Jarić ile evliliğinden iki kız çocuğu bulunan Lima, yapımcı Andre Lemmers ile ilişkisinden bir erkek bebek sahibi oldu.

Cyan adını verdikleri oğulları 2022 yılında dünyaya geldi. 41 yaşında üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Lima’nın tek oğlu Cyan artık büyümeye başladı. Ünlü modelin son paylaşımında minik Cyan’ın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kullanıcılar minik Cyan için “Adeta kopyası” ve “Genetik mucize” yorumlarında bulundu.