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Kaynak: İHA

Giresun'un Alucra ilçesi sınırlarında yer alan ve bünyesinde gizli bir yer altı göleti barındıran Tepesi Delik Obruğu, son gerçekleştirilen doğa yürüyüşüyle havadan ve yakından kayıt altına alındı. Bölgenin turizm potansiyeline katkı sunması beklenen bu etkinlikte katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

ÇALGAN KÖYÜNDEN BOYLUCA KÖYÜNE 12 KİLOMETRELİK ROTA

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) öncülüğünde ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilen etkinlik, doğa tutkunlarını bir araya getirdi. Çalgan köyünden hareket eden yaklaşık 80 kişilik kafile, Boyluca köyüne kadar uzanan 12 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı. Yürüyüş boyunca katılımcılar bölgenin eşsiz coğrafi manzaralarını deneyimleme imkanı buldu.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Etkinliğin en heyecan verici durağı, eşsiz yapısıyla öne çıkan Tepesi Delik Obruğu oldu. Doğal formasyonu ve içinde barındırdığı su kaynağı ile dikkat çeken obruk, havadan drone kameralarıyla görüntülendi. Çevredeki yeşil örtü ve coğrafi yapının uyumu görsel bir zenginlik sundu.

DAĞCILIK EKİPMANLARIYLA DERİNLİKLERE İNİŞ

Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu etkinlikte, dağcılık rehberleri eşliğinde hazırlanan ekipler, halatlar ve profesyonel teknik donanımlar kullanarak obruğun içerisine iniş gerçekleştirdi. Yeraltındaki gizli göleti yakından inceleyen doğaseverler, doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu bu saklı güzellik karşısında büyük bir hayranlık duyduklarını ifade etti.

"GÖRÜLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR DEĞER"

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, Alucra bölgesinde böylesine sıra dışı bir yer şeklinin bulunmasının büyük bir şans olduğunu vurguladı. Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizde böyle özel bir coğrafi yapıyı keşfetmiş olmaktan dolayı gurur duyuyor ve büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Kesinlikle ziyaret edilmesi gereken noktaların başında geliyor."