Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyünde, doğa ve adrenalin tutkunları geleneksel Kış Yüzme Şenliğinde bir araya geldi.Rizeli dağcı ve organizatör Hasan Önder liderliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak isteyen doğa severler, Ardeşen ilçe merkezinde toplanarak yaklaşık 2 saatlik zorlu bir yolculuğun ardından 1300 metre rakımdaki köye ulaştı.

Etkinlikte karla kaplı ortamda kar üstünde horon oynayan katılımcılar, ardından dondurucu soğuktaki göle girerek yüzdü. Suyun sıcaklığının sıfır derece civarında olduğu, yüzeyinde buz bulunduğu belirtilirken, bazı cesur yüzücüler gölde tulum eşliğinde horon oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıya çıkan katılımcılar ise çay içerek ısınmaya çalıştı.

Hasan Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği geleneksel hale getirdiklerini vurguladı. "Burada doğanın içinde adrenalini yüksek bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bir yanda tulum çalıyor, biz de buz gibi suda yüzüp ardından çayla ısınıyoruz. Katılımcı sayısı 60 civarında" dedi.

Geçen yıl da şenliğe katılan Olgun Atagün, "Bu yıl da aynı heyecan var, seneye de mutlaka geleceğiz. Biz buraya haftada bir soğuk suya giriyoruz ama hastalanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk kez soğuk suda yüzme deneyimi yaşayan Pelin Şaşmaz, herkesin bu etkinliği denemesi gerektiğini söylerken, Ekin Atar ise "Su çok soğuktu ama çok keyifliydi. Herkese tavsiye ediyorum" diyerek etkinliğin heyecanını paylaştı.