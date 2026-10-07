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Tasarım ve medya dünyasının lideri Adobe, yapay zeka destekli devrim niteliğinde bir açık kaynak hamlesiyle sarsıldı. ArtCraft adı verilen ekosistem; Photoshop, Premiere Pro ve Illustrator’ın da aralarında bulunduğu 7 amiral gemisi uygulamaya %100 Rust diliyle yazılan ücretsiz ve açık kaynaklı alternatifler geliştirdi. Telif sorunlarının önüne geçmek için sıfırdan kodlanan projede, geliştirme sürecini hızlandırmak adına Claude Opus 5.5 yapay zeka ajanlarından yararlanıldı.

GitHub üzerinden erişime açılan yazılımlar; Windows, macOS ve Linux’un yanı sıra WebAssembly desteğiyle doğrudan tarayıcı üzerinden de çalışabiliyor. Amiral gemisi PhotoCraft şimdiden yoğun ilgi görürken, projelerin mevcut işlevsel uyumluluğu %86 seviyesinde seyrediyor. Profesyonel iş akışları için henüz erken olsa da geliştirme hızı dikkat çekiyor.

AYLIK 147 DOLARLIK ABONELİK BÜTÇESİNE ÜCRETSİZ ALTERNATİF

Geliştiriciler, Adobe’nin aylık yaklaşık 147 doları bulan paket maliyetine karşı sundukları bu ekosistemle kullanıcıları finansal yükten kurtarmayı hedefliyor.

PhotoCraft (Photoshop alternatifi)

VectorCraft (Illustrator alternatifi)

FilmCraft (Premiere Pro alternatifi)

LightCraft (Lightroom alternatifi)

PrintCraft (Acrobat Pro alternatifi)

EffectCraft (After Effects alternatifi)

DesignCraft (InDesign alternatifi)