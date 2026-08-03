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Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Süvari'nin adını verdi. Kararın ardından Türk futboluna önemli katkılar sunan deneyimli teknik adamın yaşamı, başarıları ve futbol kariyeri yeniden gündeme geldi.

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

1926 yılında Aydın'da doğan Adnan Süvari, yaşamının büyük bölümünü İzmir'de geçirdi. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da antrenörlük eğitimi alan Süvari, Türk futbolunda modern oyun anlayışının öncülerinden biri olarak kabul edildi.

1960'lı yıllarda Göztepe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Adnan Süvari, uyguladığı 4-3-3 sistemi ve kolektif oyun anlayışıyla takımını Avrupa'nın dikkat çeken ekiplerinden biri haline getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, onun yönetiminde uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attı.

Göztepe, Süvari'nin teknik direktörlüğünde 1968-1969 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükselerek Türk futbolu adına tarihi bir başarı elde etti. Ertesi sezon ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale kadar ilerledi. Hücum futboluna verdiği önemle tanınan Süvari, Fevzi Zemzem başta olmak üzere birçok futbolcunun gelişiminde önemli rol oynadı.

Kulüp kariyerinin yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Adnan Süvari, 1966-1969 yılları arasında ay-yıldızlı ekibin teknik direktörlüğünü yaptı. Bu süreçte milli takımın Avrupa'nın güçlü rakipleriyle rekabet etmesinde etkili isimlerden biri oldu.

1970'li yılların başında ailevi nedenler ve kulüp yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıklarının ardından Göztepe ile milli takım görevlerinden ayrılan Süvari, ilerleyen yıllarda Türkiye Futbol Federasyonunda görev aldı. Futbol yazılarıyla da spor kamuoyuna katkı sunan deneyimli teknik adam, 6 Haziran 1991'de Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ADNAN SÜVARİ'NİN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1959-1960: Karşıyaka

1960-1961: Göztepe (Yardımcı Antrenör)

1961-1963: Göztepe

1964-1971: Göztepe

1966-1969: Türkiye

1974-1975: Göztepe

1981-1982: Göztepe

2026-2027 SÜPER LİG SEZONUNA ADNAN SÜVARİ'NİN ADI VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futboluna önemli katkılar sunan isimlerin anısını yaşatmak amacıyla sürdürdüğü uygulama kapsamında 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun "Adnan Süvari Sezonu" adıyla düzenleneceğini açıkladı.