Bir süredir kanser tedavisi gören ve onkoloji servisinde tedavi altında bulunan sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberin ardından sevenleri ve yakın dostları yasa boğuldu.

EVİNDE RAHATSIZLANDI

Edinilen bilgilere göre Banu Kalender, 26 Nisan’da evinde aniden fenalaştı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Adnan Şenses’in manevi evladı olarak tanınan Kalender’in, geçtiğimiz günlerde Kartal’daki aile kabristanında babasının yanına sade bir törenle defnedildiği belirtildi.

