Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi ziyaretinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ADNAN POLAT: 'ADAYLIĞI DÜŞÜNMÜYORUM'

Başkanlık için yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Polat, “Hayır, düşünmüyorum. Ben 11 sene hizmet ettim. Çok uzun bir zaman. Galatasaray gibi bir takımda başkan yardımcılığı, başkan vekilliği ve başkanlık… 24 saat 365 gün bitmeyen bir iş.” dedi.

'ÇAĞIRIRLARSA YARDIMCI OLURUM'

Kulübe her zaman destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Polat, “Hangi başkan olursa olsun destek ve yardım için, herhangi bir konuda çağırırsa yardımcı olurum.” ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUKTAN ŞÜPHEM YOK'

Galatasaray’ın ligdeki durumunu değerlendiren deneyimli isim, “Aldığımız netice iyi ama ben şahsen oynadığımız futbolu yeterli bulmadım. Daha iyi olmamız lazım.” dedi.

Yoğun fikstür ve sakatlıkların performansı etkilediğini belirten Polat, “Galatasaray dalgalı bir dönemden geçti. Avrupa kupaları, sakatlıklar, üç günde bir maçlar… Bunları kaldırmak kolay değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yarışı için ise net konuşan Polat, “Şu anda 6 maç var ve 4 puan önde. Galatasaray’ın şampiyonluğu kesin kazanacağını düşünüyorum, hiç şüphem yok.” dedi.

OKAN BURUK DETAYI

Teknik direktör tercihi sürecine de değinen Polat, Okan Buruk için yönetimi yönlendirdiğini belirterek, “Dursun Özbek başkan seçildiğinde ‘Okan’ı alacaksın.’ diye çok ısrar ettim.” dedi.

Buruk’un başarılarına dikkat çeken Polat, “Akhisarspor’u Türkiye Kupası şampiyonu, Başakşehir’i lig şampiyonu yaptı. Kendini kanıtladı. İyi ki o karar verildi.” ifadelerini kullandı.