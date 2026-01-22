İstanbul İstihbarat Şube Müdrülüğü'nün Ankara ve Muğla istihbarat birimleri ile birlikte Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı.

ADNAN OKTAR'IN SAĞ KOLU YAKALANDI

Operasyon kapsamında suç örgütü lideri Oktar'ın 150 yıla kadar hapis cezasıyla aranan Serdar Uyanık Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı.

Dayanık'ın saklamak için bir dönem, avukatlık bürosunda yaşadığı ve çok fazla telefon hattı değiştirdiği ancak emniyet birimlerinin takibi sonucu bugün yakalandığı öğrenildi.

OKTAR'IN CEZASI ONANDI

18 Temmuz 2018 tarihinde tutuklanan Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Örgüt üyeleri ise "cinsel istismar", "kasten öldürmeye teşebbüs", "eziyet", "eğitim hakkının engellenmesi", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak", "kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi" gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.