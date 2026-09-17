Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Seçim öncesi adaylar ise netleşmeye başladı. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Adayı Adnan Dalgakıran, iş dünyasının önemli sanayicileri, çok sayıda dernek ve ihracatçı birliği başkanı ile İSO Meclis üyelerinin katıldığı geniş katılımlı toplantıda adaylığını resmen duyurdu.

'ARTAN MALİYETLER REKABET GÜCÜMÜZÜ ZAYIFLATIYOR'

Dünyada teknoloji, ticaret, enerji ve rekabetin kurallarının yeniden yazıldığını belirten Dalgakıran, İSO’nun bu değişimi izleyen değil, sanayicisini değişime önceden hazırlayan bir kurum olması gerektiğini ifade ederken, "İSO’yu yeniden sanayicinin en güçlü kurumu yapmak için adayız. Sanayicimizin bugün yaşadığı sorunları biliyoruz. Satış zayıfladığında üretim yavaşlıyor, finansman pahalılaştığında yatırım duruyor, maliyet-fiyat dengesi bozulduğunda kârlılık kayboluyor, atıl kapasite sermayeyi eritiyor. Artan maliyetler rekabet gücümüzü zayıflatırken doğru anlatılmayan ve doğru müşteriye ulaşmayan ürün değerini kaybediyor. Bu tablo bize yeni dönemde İSO’nun yalnızca bugünün sorunlarına değil, yarının koşullarına da hazırlanması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'MAKAMLARA AKTARILMASI YETERLİ DEĞİL'

Sanayicinin sorunlarının Ankara’da yalnızca ilgili makamlara aktarılmasının yeterli olmadığını, konuların sonuç alınana kadar takip edilmesi gerektiğini belirten Dalgakıran, “Doğru projeler ve doğru önerilerle karar masalarındaki yerimizi güçlendireceğiz. Ankara’da sanayicinin sorununu sonuca kadar takip edeceğiz. Üretimi ve yatırımı ekonomi gündeminin merkezine taşıyacağız. Sanayinin milli gelirden aldığı payın artması ve yatırımların hızlanması için güçlü bir gündem oluşturacağız” dedi.