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Kaynak: Haber Merkezi

Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un, Hz. Peygamber’e hakaret ettiği gerekçesiyle Leman dergisini protesto etmesi nedeniyle açılan davanın duruşma önce ve sonrası Çağlayan Adliyesi’nde haraketli anlar yaşandı. Bina içerisinde tedbir sesleri getiren gurup ile güvenlik güçleri müdahale etti.

LeMan dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında, Hazreti Muhammed’in yer aldığı belirtilen bir çizim sosyal medyada gündem olmuştu. Bunun üzerine Büyük Doğu Akıncıları adlı grubun çağrısıyla, derginin Beyoğlu’ndaki bürosunun bulunduğu bina önünde protesto düzenlenmiş ve bina saldırıya uğramıştı.

Söz konusu protestolar nedeniyle yargılanan Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un duruşması için Çağlayan Adliyesi’nde toplanan grup tekbir getirdi. Paylaşılan görüntülerde, polisin gözaltı uygulamasına karşı çıkan grupla polis arasında arbede yaşandığı görüldü.