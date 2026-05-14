Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı girişinde bulunan X-Ray cihazı, bir kişinin geçişi sırasında yoğun uyarı verdi. Bunun üzerine söz konusu kişinin üzerinde güvenlik görevlilerince arama yapıldı.

Aramada şüpheli S.K'nin üzerinde alüminyum folyoya sarılı 1,1 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyede görevli polislerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için adliyenin içindeki polis merkezine götürüldü.

FOLYO UYARI VERDİ

S.K. buradaki ifadesinde, boşanma davası açmak için adliyeye geldiğini, X-Ray'den geçtiği sırada üzerinde bulunan folyonun uyarı verdiğini söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin üzerinde ne olduğunu sorması üzerine içici olarak kullandığı uyuşturucu maddeyi teslim ettiğini aktaran S.K, maddeyi Küçükçekmece İkitelli Mahallesi'nde ismini bilmediği bir kişiden aldığını iddia etti.

AMATEM'de yatmak için sıraya girdiğini, uyuşturucu kullanmaktan daha önce de sabıkası olduğunu anlatan S.K, pişman olduğunu ve tedavi olacağını ifade etti.

Şüpheli, işlemlerinin ardından salıverildi.