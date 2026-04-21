23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında Trabzon Adalet Sarayı’nda dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. Engelli Hakları Komisyonu ile Yomra Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen temsili duruşma, hem eğitici hem de farkındalık oluşturucu yönüyle takdir topladı.

Etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler, adalet mekanizmasını yakından tanıma fırsatı bulurken, duruşma sürecine aktif katılım sağlayarak hak arama bilinci konusunda deneyim kazandı. Adalet duygusunun pekiştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, izleyenlerden olumlu geri dönüşler aldı.

Yetkililer, bu tür etkinliklerin özel bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirdiğini vurgulayarak, benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Etkinliğe katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür edilirken, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlandı.