İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında ortaya çıkan "ışınlanma" kayıtları, yargı sisteminde dijital delil olarak kullanılan HTS (Haberleşme Trafik Sorgusu) verilerinin güvenilirliğini yeniden tartışmaya açtı.

Uzmanlar, saniyeler içinde semt değiştiren sanık profillerinin fizik kurallarına aykırı olduğunu belirterek; "daraltılmış baz" yönteminin bilimsel bir karşılığı olmadığı konusunda uyarıyor.

FİZİK KURALLARINI ZORLAYAN KAYITLAR

Kısadalga'dan Canan Coşun'un haberine göre, 19 Saniyede 3 İlçe Davanın tutuklu sanıklarından eski milletvekili Aykut Erdoğdu’nun avukatı Hüseyin Ersöz tarafından mahkemeye sunulan uzman görüşü, dosyadaki teknik hataları gözler önüne serdi. Kayıtlara göre Erdoğdu:19 saniyede Fatih’ten Beyoğlu’na, 23 saniye sonra ise Beyoğlu’ndan Üsküdar’a geçmiş görünüyor.Avukat Ersöz, Yargıtay kararlarını hatırlatarak, bilimsel gerçeklerin eğilip bükülemeyeceğini ve bu verilerin tek başına hükme esas alınamayacağını vurguladı.

AKADEMİK RAPOR

"En Yakın Baz İstasyonu" YanılgısıBoğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Ersoy ve Prof. Dr. Tuna Tuğcu tarafından hazırlanan raporda, cep telefonlarının çalışma prensibi şu şekilde açıklandı:

Uzak Bağlantı: Telefonlar her zaman en yakındaki baz istasyonuna bağlanmaz; hava koşulları, bina yükseklikleri veya hat yoğunluğu nedeniyle kilometrelerce uzaktaki bir istasyondan hizmet alabilir.

Geniş Kapsama Alanı: Bir istasyonun sinyal alanı dairesel değildir ve çok geniş bir bölgeyi kapsayabilir. Bu nedenle "A istasyonundan sinyal almak", kişinin o noktada olduğunu değil, geniş bir alanın içinde bir yerde olduğunu gösterir.

"DARALTILMIŞ BAZ" KAVRAMI UYDURMA MI?

Son dönemde özellikle Narin Güran cinayetiyle gündeme gelen "daraltılmış baz/HTS" analizi, uzmanların sert eleştirilerine hedef oluyor. Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi ve Boğaziçili profesörler, bu terimin uluslararası literatürde veya mühendislik kaynaklarında bir karşılığı olmadığını belirtiyor.

Tuncay Beşikçi’ye göre bu teknoloji gerçek olsaydı, Dünya çapındaki tüm GSM mimarisinin değişmesi gerekirdi.

Milyarlarca insanın konumu odasına kadar takip edilebilir, "şüphe" kavramı ortadan kalkardı.Bu, sivil pazara asla açılmayacak, ulusal güvenlik seviyesinde bir teknoloji olurdu.