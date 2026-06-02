Samsun Adliyesi’ndeki 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten yaralama’ suçlamasıyla görülen davada taraflardan Y.E.A., fenalık geçirip merdiven boşluğundan atlamaya çalıştı.

Polis, olaya müdahale edip engelledi. Polis, ayrıca sinir krizi geçiren kadın için ambulans çağırdı ancak bu kişi tedaviyi kabul etmedi.

DIŞARIDA ARBEDE ÇIKTI

Bir süre sonra dışarıya çıkarılan taraflar arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olaya ilişkin 8 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Fenalık geçiren kadın ise ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşananlar, DHA muhabiri tarafından görüntülendi

