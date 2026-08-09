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İstanbul Adliyesi’nde kendisini aktif görevdeki hakim olarak tanıtan eski hakim Amil Ece’nin sahte kimlikle dosya takibi yapmaya çalıştığı öne sürüldü.

Habere göre, 2019 yılında meslekten ihraç edilen 55 yaşındaki Ece, beraberindeki iki kişiyle Kaçakçılık Bürosu Kalem Müdürü Oğuzhan Kötek’in odasına gitti.

Ece, Anadolu Adliyesi’nde asliye hukuk hakimi olarak görev yaptığını söyleyerek kimlik kartı gösterdi. Ardından yeğeninin şüpheli olduğu bir dosyanın hangi savcı tarafından yürütüldüğünü öğrenmek istedi.

SİCİL NUMARASI SORULUNCA ŞÜPHELENDİ

Görüşme sırasında Ece ve beraberindeki kişilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Kalem Müdürü Kötek, Ece’den hakimlik sicil numarasını söylemesini istedi.

Soruyu yanıtlamakta tereddüt ettiği belirtilen Ece, odadan ayrılarak asansörlere yöneldi. Bunun üzerine Kötek, Anadolu Adliyesi ile iletişime geçerek Ece’nin görev durumunu kontrol etti.

Yapılan kontrolde Amil Ece isimli aktif görevde bir hakimin bulunmadığının anlaşılması üzerine durum Başsavcı Vekiline bildirildi.

KAMERALARDAN YERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ve adliye güvenliği, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin yemekhane katında bulunduğunu belirledi.

Ece’nin gözaltına alınmak istendiği sırada hakim olduğunu söylemeye devam ettiği, yapılan kontrolde kullandığı kimliğin sahte olduğunun belirlendiği aktarıldı. Ece ile beraberindeki iki kişi gözaltına alındı.

“KİMLİĞİ YERDE BULDUM” SAVUNMASI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından üç şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ece ifadesinde, işlemleri hızlandırmak amacıyla hakim olduğunu söylediğini ancak herhangi bir menfaat elde etmediğini öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. Sahte olduğu belirtilen kimliği ise yerde bulduğunu iddia etti.

Hakimlik, Amil Ece’nin tutuklanmasına karar verirken beraberindeki iki şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.