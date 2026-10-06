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Kaynak: DHA

Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi'nin 3'üncü katındaki duruşma salonlarının bulunduğu koridorda meydana geldi.

Duruşma öncesi iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine adliyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ekipler tarafından müdahale edilirken, polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.