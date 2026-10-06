Yenişehir ilçesinde Diyarbakır Adliyesi'nin 3'üncü katındaki duruşma salonlarının bulunduğu koridorda meydana geldi.

Adliye koridoru savaş alanına döndü: 2 yaralı: 6 gözaltı - Resim : 1

Duruşma öncesi iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

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Kavgada 2 kişi aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine adliyeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ekipler tarafından müdahale edilirken, polis kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.