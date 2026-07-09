Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Bursa Adalet Sarayı'nda görülen duruşma sırasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Adliye koridorlarındaki kavga sokağa taştı: 1’i polis 3 kişi yaralandı - Resim : 1

Duruşma salonundan çıkarılan kalabalık arasındaki tartışma adliye koridorunda devam ederken, adliye binasına takviye ekipler yönlendirildi.

Adliye koridorlarındaki kavga sokağa taştı: 1’i polis 3 kişi yaralandı - Resim : 2

Binadan çıkarılan taraflar arasındaki tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Adliye koridorlarındaki kavga sokağa taştı: 1’i polis 3 kişi yaralandı - Resim : 3

Arbede sırasında 1 polis memuru kolundan yaralanırken, 2 şüpheli de darp sonucu yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.