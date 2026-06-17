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Adli tıp dünyasında uzun süredir üzerinde çalışılan, kadavra açılmadan röntgen ve gelişmiş görüntüleme teknolojileriyle otopsi yapılmasını sağlayan “virtopsi” tekniği önümüzdeki dönemde uygulamaya konuluyor. Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan’ın haberine göre özellikle dini hassasiyetler nedeniyle klasik otopsinin istenmediği durumlarda ya da bulaşıcı hastalık riski yüksek vakalarda virtopsi yöntemi büyük bir alternatif sunacak.

GÜNLER SÜREN ANALİZLER SAATLERE İNECEK

Yapay zeka teknolojisiyle entegre şekilde çalışacak bu yeni sistem sayesinde, geleneksel yöntemlerle günler sürebilen adli analizler artık saatler içinde tamamlanabilecek. Bu hızlanma, mahkemelerin adli tıp raporu bekleme sürelerini de ciddi oranda düşürecek.

Adalet Bakanlığının adli tıpta yapay zeka kullanımı hedefleri doğrultusunda; bilirkişi raporlarından otopsi incelemelerine, kriminal değerlendirmelerden veri analizlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar ivme kazandı. Geliştirilen bu virtopsi sistemi, adli tıp alanındaki en stratejik yeniliklerden biri olarak değerlendiriliyor.

YARGIYA YERLİ YAPAY ZEKA DESTEĞİ: UYAP AI

Yargı süreçlerinde hız, verimlilik ve etkinliği artırmak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla “UYAP AI Karar Destek Sistemi” geliştirildi. Sistem, 30 milyondan fazla yüksek mahkeme kararını ve hukuki içtihadı saniyeler içerisinde tarama kabiliyetine sahip olacak.

Bilirkişi raporları ve hukuki değerlendirmeler, yüksek mahkeme içtihatlarıyla karşılaştırmalı olarak analiz edilebilecek. Benzer suç türleri ve yüksek yargı kararları baz alınarak gerekçeli karar taslakları ile iddianame taslakları hızlıca oluşturulabilecek. Tanık ifadeleri, şüpheli beyanları ve adli tutanaklar karşılaştırmalı olarak taranacak; metinlerdeki tutarsızlıklar ve dikkat edilmesi gereken noktalar sistem tarafından tespit edilerek raporlanacak.

Sistemin sağladığı tüm bu dijital analiz ve taslak desteklerine rağmen, yargılama süreçlerindeki nihai karar yetkisi her zaman olduğu gibi yine tamamen hakim ve savcılarda olacak.