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Ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Adli Tıp Kurumu’na saç ve kan örnekleri veren ünlü oyuncu Burak Çelik, merakla beklenen tahlil sonuçlarını sosyal medya mecralarından duyurdu.

Soruşturma süreci icabı gerekli numuneleri vererek yasal prosedürleri yerine getiren oyuncu, Adli Tıp Kurumu’ndan temin ettiği temiz raporunu takipçilerinin bilgisine sundu. Çelik sonucun negatif çıktığını duyurdu.

KENDİSİNE İNANANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşanan bu dönemde desteğini esirgemeyen ailesine, dostlarına ve sevenlerine minnettarlığını dile getiren Burak Çelik, konuya dair şu sözleri söyledi:

"Bugün Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) test sonucumu aldım. Bu paylaşımı, en başından beri yanında duran başta ailem, dostlarım, çalışma arkadaşlarım ve bana inanan, desteğini hiç esirgemeyen herkese karşı bir borç bildiğim için yapıyorum.

Bu süreçte peşin hüküm vermeden gerçeğin ortaya çıkmasını bekleyen, dualarıyla ve güzel mesajlarıyla bana güç veren herkese yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bunu sizlerle paylaşmak boynumun borcuydu."