İstanbul Sarıyer'de bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Kösenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi.
Maslak'ta bulunduğu binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse olay yerinde hayatını kaybetmişti. Köse'nin cenazesi incelenmek için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Bugün (24 Şubat) işlemleri tamamlanan Erol Kösenin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen kızını yalnız bırakmadı.
Cenaze, Zincirlikuyu Camii'nde bugün ikindi namazı sonra kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.