Yargıda 2026 yılı adli tatili bugün sona eriyor. 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil, 31 Ağustos Pazartesi günü tamamlanacak.

Yeni adli yıl ise 1 Eylül Salı günü başlayacak. 2026-2027 Adli Yılı'nın resmi açılışı da 1 Eylül'de Yargıtay'da gerçekleştirilecek.

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ADLİ TATİLDE MAHKEMELER TAMAMEN KAPANIYOR MU?

Adli tatil döneminde adliyelerdeki yargı faaliyetleri tamamen durmuyor. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar, kanunun izin verdiği işlemleri yürütmeye devam ediyor.

Özellikle acil başvurular ile gecikmesinde sakınca bulunan ve kanun kapsamında adli tatilde görülmesine izin verilen dava ve işlemler için yargısal faaliyetler sürüyor.

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ADLİ TATİLDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Adli tatil döneminde dava açılabiliyor ve dava dilekçeleri ilgili mahkemeye sunulabiliyor.

Ancak adli tatilde görülmesi zorunlu olmayan dosyalarda duruşmalar ve bazı yargılama işlemleri yeni adli yılın başlamasının ardından gerçekleştiriliyor.

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HANGİ DAVALAR ADLİ TATİLDE GÖRÜLÜYOR?

Kanun kapsamında bazı dava ve işlemler adli tatilde de görülmeye devam ediyor. Bunlar arasında:

Tutuklu sanıkların bulunduğu ceza davaları ve acil soruşturma işlemleri
İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti talepleri
Nafaka, velayet ve soy bağına ilişkin ivedi aile hukuku uyuşmazlıkları
İş hukukunda acil nitelik taşıyan hizmet tespiti dosyaları
İcra mahkemelerindeki acil itiraz ve şikayet başvuruları
yer alıyor.

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NAFAKA VE VELAYET DAVALARI ADLİ TATİLDE GÖRÜLÜYOR MU?

Nafaka, velayet, soybağı ve vesayete ilişkin dava ve işlemler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 103. maddesi kapsamında adli tatilde görülmeye devam eden işler arasında bulunuyor.

Bu nedenle söz konusu alanlardaki kanuni şartları taşıyan dava ve işlemler için adli yılın başlaması beklenmiyor.

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1 EYLÜL'DE NORMAL ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇİLECEK

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte 1 Eylül 2026 Salı günü yeni adli yıl başlayacak. Böylece mahkemelerde adli tatil nedeniyle uygulanan çalışma düzeni sona erecek ve yargı faaliyetleri normal takvimine dönecek.