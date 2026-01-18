Yeniçağ Gazetesi
18 Ocak 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu

Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, hakkında çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 1

Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen son operasyonda, aralarında Selen Görgüzel’in de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alınmıştı.

1 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 2

“Fuhuş” ile “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak” suçlamalarıyla ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

2 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 3

Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper’in tutuklanmasını talep ederken; Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel için adli kontrol uygulanmasını istedi.

3 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 4

Sulh ceza hâkimliği, Tarım, Sağlam ve Alper’in tutuklanmasına karar verirken; Yön, Tokgöz ve Görgüzel hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

4 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 5

Serbest bırakılmasının ardından sessizliğini bozan Selen Görgüzel, yaşanan sürece ilişkin kamuoyuna açıklamada bulundu.

5 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 6

SELEN GÖRGÜZEL’İN AÇIKLAMASI

6 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 7

Görgüzel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyuna duyuru: Avukatım ve basın danışmanım tarafından yapılan açıklamalara rağmen, son günlerde hakkımda gerçeği yansıtmayan ve onur kırıcı nitelikte haberlerin artması nedeniyle şahsen açıklama yapma gereği doğmuştur. Hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında ifademin alınmasının tek nedeni; konakladığım otelin misafirlerine sunduğu bir ulaşım hizmeti olduğunu düşünerek kullandığım ve bu yolculuğu sosyal medya hesabımdan da paylaştığım uçaktır.

7 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 8

Adımın uyuşturucu ve fuhuş gibi son derece ağır suçlamalarla yan yana anılmasından derin bir rahatsızlık duyuyorum. Bu iddialarla en ufak bir bağlantım bulunmamaktadır. Savcılıkta verdiğim ifadenin bilinçli şekilde çarpıtılarak basına servis edilmesi ve ismimin ısrarla bu çirkin ithamlarla birlikte gündeme getirilmesi, bana yönelik planlı bir itibar zedeleme girişimidir.

8 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 9

Kişilik haklarımı hedef alan, asılsız ve yanıltıcı haberler yapan tüm kişi ve kurumlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvuracağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

9 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 10
10 11
Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu - Resim: 11
11 11
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro