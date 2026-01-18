Adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel sessizliğini bozdu

Adımın uyuşturucu ve fuhuş gibi son derece ağır suçlamalarla yan yana anılmasından derin bir rahatsızlık duyuyorum. Bu iddialarla en ufak bir bağlantım bulunmamaktadır. Savcılıkta verdiğim ifadenin bilinçli şekilde çarpıtılarak basına servis edilmesi ve ismimin ısrarla bu çirkin ithamlarla birlikte gündeme getirilmesi, bana yönelik planlı bir itibar zedeleme girişimidir.