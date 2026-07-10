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Kaynak: DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 18 yaşındaki Betül Ç.'yi bıçakla yaralayıp cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan Çağlar Efe D. hakkında, adli kontrolle tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Olay, 25 Ekim 2024'te Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre o dönem 16 yaşında olan Çağlar Efe D., bir süredir ilgi duyduğu komşusunun kızı Betül Ç.'yi sokakta takip etti. Durumu fark ederek kaçmaya çalışan genç kız, şüphelinin bıçaklı saldırısında boynundan yaralandı. Şüpheli, saldırının ardından Betül Ç.'nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Betül Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir gün sonra düzenlenen operasyonla yakalanan Çağlar Efe D.'nin üzerinde ve saklandığı adreste yapılan aramada gasbedilen cep telefonu da ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yağma" suçlarından dava açıldı. İlk yargılamada 12 yıl hapis ve silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın dosyası, istinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden görülmeye başlandı.

İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Temmuz'daki duruşmada sanığın yaşı, tutuklu kaldığı süre ve sabit ikametgah sahibi olmasını dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirildi ve Çağlar Efe D. hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.