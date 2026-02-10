Türkiye'de adalet saraylarının emanet birimleri soyulmaya devam ediyor. Ankara Adliyesi emanet biriminde görevli bir memur kasadan 10 tam altın ve 5 çeyrek altın çaldı. Rutin kontrol sırasında fark edilen eksiklik, memurun itirafı sonrası açığa kavuştu.

"İHTİYACIM KADAR ALDIM"

Altınları çaldığını itiraf eden memur, "İhtiyacım olan kadarını aldım, kalanını yerine bıraktım. Çaldığım altınları yerine koyacaktım ama kamera olduğu için koyamadım" dedi.

ADLİ EMANET SKANDALLARI BİTMİYOR

Bu olay, son dönemde adliyelerin emanet bürolarında yaşanan benzer skandalları tekrar gündeme getirdi. Daha önce Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli bir işçinin 75 kilogram altın ve gümüşle yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmış; ardından İstanbul Adalar ve Konya Kulu adliyelerinde de personellerin emanet paraları zimmetine geçirdiği tespit edilmişti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: