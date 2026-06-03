Olay, 10 Ekim 2025 tarihinde Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu’nda yapılan rutin denetimde ortaya çıktı. Denetimlerde depoda bulunan 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi.

Bunun üzerine silahların İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı’nda incelemede olup olmadığı araştırıldı. Yapılan incelemelerde kayıp silahlardan 3’ünün yeniden incelemeye alındığı tespit edildi. Bu silahlardan ikisinin, 2 Ekim 2023 tarihinde Emanet İşlemleri Bürosu’nda görevli zabıt katibi Utku Erkek üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise başka bir soruşturma kapsamında başka bir şüphelinin evinde ele geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, zabıt katibi Utku Erkek görev yaptığı dönemde sorumluluğu altındaki silahları usulsüz şekilde emanet dışına çıkardığı iddiasıyla 26 Kasım’da gözaltına alındı, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. İddianamede, Utku Erkek’in 'zincirleme zimmet' suçundan 6 yıl 3 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Utku Erkek, İstanbul Anadolu 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Utku Erkek ve avukatı hazır bulundu.

'DİĞER KAYBOLAN SİLAHLARIN KİM TARAFINDAN ÇALINDIĞINI BİLMİYORUM'

Tutuklu sanık Utku Erkek savunmasında, "Herhangi bir devir işlemi yapılmadı, çünkü emanetin biraz düzensiz olduğu ve 3-4 poşet emanet eşya vardı. Emanet büro ile yeterince ilgilenemedim ve herhangi bir sayım işlemi yapamadım. Bu sürecin devamında maddi olarak sıkıntılar yaşadım, eşim benden boşanmak istedi. Hem maddi hem manevi sıkıntılarım artmaya başladı. Emanetten bir tane silah aldım evin banyosunda intihar etmek istedim silahta mermi olmadığını fark ettim. Ertesi gün eşimle beraber işe gitmek istediğim için evden çıktığımız için silahı yanıma alamadım. Bir sonraki gün yine aynı şekilde silah aldım ve ormanda intihar etmek istedim ama sonra vazgeçtim.

Ertesi gün eşimden önce uyandım silahları yanıma aldım. Ben Tuzla'da oturuyorum sonraki gün Kartal'a gittim iskeleye doğru yürüyordum silahları yanıma aldım. Polis memurları üst aramamı yaptı ve silahları gördüler, telefonumu aldılar işlem yapmak için karakola götürdüler. Bir gün önce intihar etmek üzereydim bir gün sonra mesleğimi kaybetmek ile karşı karşıyaydım. Orada ifademi aldılar ve beni serbest bıraktılar.

Maddi bir suç işlemek istesem en son alacağım şey silah olur, orada maddi menfaat kastim olsaydı maddi değeri olan başka şeyler alırdım. Yakalandığım halde bu durumun kolaylıkla ortaya çıkabileceğini bilebilecek biriyim. Diğer kaybolan silahların ne zaman ve kim tarafından çalındığını bilmiyorum. Ben kesinlikle silahları maddi menfaat elde etmek için almadım. Suçsuzum beraatimi isterim" dedi.

'SADECE 2 SİLAH ALDIM'

Utku Erkek savunmasının devamında, "İntihar talebinden sonra hastanede psikolojik tedavi gördüm. Yıl sonunda sayım olunca silahların eksik olduğu görülecek stresiyle yaşadım. 2019 yılında evlendim, pandemi oldu ve eşimi işten çıkardılar ve evlenmeden dolayı borçlarım vardı. Sanal bahis belasına bulaştım iyice battım ve 1 buçuk milyona yakın borcum oldu. Sıkıntılarımın esas sebebi buydu. Silahlar bulunduktan sonra işimi de kaybedeceğim korkusu oluştu, eşim zaten benden boşanmak istiyordu. Sonrasında tüm iletişim araçlarını kapatıp Tuzla Sahili'nde intihar etmeyi düşünüyordum. Bir komşum beni gördü aileme haber verdi. Daha sonrasında eşim bana destek oldu, beni Maltepe Devlet Hastanesi'nde psikoloğa götürdü. Maddi gerekçe için bu silahları almadım. Ben sadece 2 silah aldım, diğer silahlar nerede bilmiyorum" dedi.

‘EMANET BÜROYA BEN VE SANIK GİREBİLİYORDUK’

Tanık Ebubekir D. , "Ben Adalar Adliyesi'nde Memur olarak İdari İşler Bürosu'nda çalışıyorum. Daha önce sanık ile beraber emanet büroya baktım, savcının denetimi sırasında sanık Anadolu Adliyesi'nde çalışmaya başlamıştı. Beraber çalıştığım dönemde sanığın silah aldığını görmedim. Bu durumla ilgili şüphem olmadı. Emanet büro biraz karışıktı biz teslim aldığımızda da birden fazla kişi çalışıyordu silahları kim veya kimler tarafından alındığına dair bilgim yoktur.

Bazen emanetler geldiğinde savcılıkta soruşturma numarası alınmamış oluyordu, bir kaç gün emanette kayıtsız şekilde bekletiliyordu, bu süreçte silahlar kasaya konmadan bekletiliyordu. Emanet kısmı çok karışıktı. Uzun süredir orada bulunan ve gereği yapılmayan eşyalar vardı bu nedenle emanet büro biraz düzensizdi. Emanet büronun anahtarı bizim odamızda bulunuyordu. Emanet büroya ben ve sanık girebiliyorduk. Anahtar panoda asılıydı, başkası alıp gidebilirdi ancak ben böyle bir şey duymadım. İcra müdürlerinin kasası vardı ancak tek başına odaya giremiyorlardı. O dönemde yapılan denetimde silahların eksikliği tespit edildi" dedi.

‘KAYIP SİLAHLARIN SORUŞTURMA SIRASINDA ALINDIĞINI ÖĞRENDİM’

Tanık Rabia D.Ç., "Adalar Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak çalışıyorum, sanık kısa bir dönem benimle çalıştı, emanet, soruşturma birçok alanda çalışıyordu. Daha sonra yapılan denetim sırasında bazı silahların olmadığı anlaşıldı bu silahların nerede olduğunu bilmiyorum. Kayıp silahların soruşturma sırasında alındığını öğrendim. Benim odam ayrıydı silahlar emniyetten geldiğinde işlemin gereğini yapıp silahları alıyorlardı. Silahlar ilk olarak adliyeye geldiğinde bazen soruşturma numarası olmuyordu ve kalemde ve emanette bulunuyordu. Savcılıkta 4 personel vardı, sanık Utku ve tanık Ebubekir izinli olduğunda diğer arkadaşlar bakıyordu" dedi.

'SİLAHI ALDIĞIM KİŞİYE BENZEMİYOR'

Tanık Serkan K. ise, "Sanal medya hesabı üzerinden mesajlaşarak Pendik'te bir kafede buluştuk. Kendisinde ruhsatsız silahı aldım. Sanık silahı aldığım kişiye benzemiyor" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, poşet ile taşıdığı esnada yakalattığı 2 silahtan sorumlu tutarak tutuklu sanık Utku Erkek’in tahliyesine karar verdi. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi.