Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Adıyaman / Gülhan Kocadayı / Yeniçağ



İstanbul'un Kağıthane İlçesinde bir rezidansın 14.üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul, yaşamını yitirdi. Olay, Kağıthane'nin Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Nur Oğul, 14'üncü katta bulunan dairenin balkonundan binanın arka bölümündeki avluya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, 14'üncü kattaki 122 numaralı dairenin kapısında anahtar bulundu. Dairede yapılan incelemede Nisa Nur Oğul' ait kimlik kartları ve kişisel eşyalar tespit edildi.

Yapılan araştırmada Nisa Nur Oğul'un söz konusu daireyi bir konaklama uygulaması üzerinden kiraladığı ve olaydan önceki akşam saatlerinde rezidansa giriş yaptığı belirlendi. Olayın ardından Oğul'un cansın bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan genç öğrencinin yüksekten düştüğü anların güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Olay ilgili Adli soruşturma sürüyor.

Nisa Nur Oğul'un cenazesi memleketi Adıyaman'da defin edildi.