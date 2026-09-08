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Kaynak: Haber Merkezi



Adıyaman / Gülhan Kocadayı / Yeniçağ



Adıyaman'da hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki Muhammed Mustafa Özkan, Ankara'da gördüğü kanser tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni İlçesinde, Besni Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Mustafa Özkan, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Besni Devlet Hastanesi personeli Mustafa Özkan'ın vefatı ,ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Merhum Mustafa Özkan'ın cenazesi Şambayat kasabası Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şambayat büyük mezarlığında toprağa verildi.