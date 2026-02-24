Adıyaman’da yarım asrı deviren Mehmet Ulucan, çocuk yaşta adım attığı dükkanında dedesinden ve babasından kalan semercilik mesleğini yaşatmak için mücadele ediyor. Bir zamanlar köylünün "eli ayağı" olan bu zanaat, şimdilerde teknolojinin gölgesinde kalsa da Ulucan’ın ellerinde hayat bulmaya devam ediyor.

TEKNOLOJİYE KARŞI EL EMEĞİ

Yük ve binek hayvanlar için semer, palan (eyer) heybe ve çeşitli ekipmanları tamamen el emeğiyle üreten Ulucan, her sabah açtığı dükkanında ata yadigarı zanaatını icra ediyor.

Üçüncü kuşak olarak tezgahın başında duran Ulucan, traktörün giremediği yerlerde hala semer ve palanlara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Özellikle çobanların vazgeçilmezi olan heybe ve ekipmanlar, tamamen geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

"Eskiden her şey bu semerlerle taşınırdı. Şimdi makineler çıktı ama biz hala köylümüzün ve çobanımızın yanındayız."