Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 7. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 02 ADL 234 plakalı hafif ticari araç ile H.D. idaresindeki 80 FC 097 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle kazada her iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçtaki veya otomobildeki toplam 3 yolcu yaralandı. Toplam 5 yaralı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafik kazası: Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Olayın oluş nedeninin belirlenmesi için trafik polisleri tarafından soruşturma sürüyor.

