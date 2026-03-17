Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 7. kilometresinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 02 ADL 234 plakalı hafif ticari araç ile H.D. idaresindeki 80 FC 097 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kazada her iki aracın sürücüleri ile hafif ticari araçtaki veya otomobildeki toplam 3 yolcu yaralandı. Toplam 5 yaralı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Olayın oluş nedeninin belirlenmesi için trafik polisleri tarafından soruşturma sürüyor.