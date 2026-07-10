Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor

Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor

Tarım ve hayvancılığın kısıtlı olduğu Sincik ilçesinde, evlerini adeta birer atölyeye çeviren aileler geleneksel el halılarıyla geçimini sağlıyor.

Kaynak: AA
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Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor - Resim: 1

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sınırlı olduğu köyde, kuşaktan kuşağa aktarılan el dokuma halıcılığı önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Köyde birçok aile, evlerinin bir bölümünü halı üretimine ayırırken özellikle genç kızlar tezgah başında dokudukları halılarla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Üretim sürecinde önce yünler kazanlarda kaynatılarak farklı renklerde boyanıyor. Kurutulup istenilen ölçülerde kesilen iplikler, daha sonra evlerdeki tezgahlarda geleneksel yöntemlerle ilmek ilmek halıya dönüştürülüyor. Tamamlanan halılar ise tüccarlar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.

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Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor - Resim: 2

Köy sakinlerinden İsmail Göğüs ailelerin geçimini el dokuma halıcılığıyla sağladığını dile getirdi.

Köyde tarım ve hayvancılık imkanlarının sınırlı olduğunu belirten Göğüs, "Genç kızlarımla birlikte halı dokuyoruz. Geçim kaynağımız bu. Köyde neredeyse her evde halı tezgahı bulunuyor ve üretim yapılıyor. Halılar tamamen el işçiliğiyle dokunuyor." diye konuştu.

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Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor - Resim: 3

El dokuma halının yapılışını anlatan Göğüs, "Yünleri kaynatıp boyuyoruz, kısa kısa kestikten sonra evlerimizin bir bölümünde duran halı tezgahları var orada dokuma işlemleri yapmaktayız." şeklinde konuştu.

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Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor - Resim: 4

Pınar Göğüs ise kızların çeyiz hazırlıklarını halıdan kazandıkları ücretlerle yaptıklarını vurguladı.

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Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor - Resim: 5

Bir çift halıyı yaklaşık iki haftada tamamlayabildiklerini dile getiren Göğüs, "Zor ama zevkli bir iş. Halılar tamamen el dokuması. Her ilmeğinde emek var. Bitirdiğimiz halıları tüccara teslim ediyoruz, onlar da aracılar vasıtasıyla yurt dışına gönderiyor." dedi.

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