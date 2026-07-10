Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sınırlı olduğu köyde, kuşaktan kuşağa aktarılan el dokuma halıcılığı önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Köyde birçok aile, evlerinin bir bölümünü halı üretimine ayırırken özellikle genç kızlar tezgah başında dokudukları halılarla aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Üretim sürecinde önce yünler kazanlarda kaynatılarak farklı renklerde boyanıyor. Kurutulup istenilen ölçülerde kesilen iplikler, daha sonra evlerdeki tezgahlarda geleneksel yöntemlerle ilmek ilmek halıya dönüştürülüyor. Tamamlanan halılar ise tüccarlar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.