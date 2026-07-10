Adıyaman’ın Çamdere köyü dünyayı dokuyor

Bir çift halıyı yaklaşık iki haftada tamamlayabildiklerini dile getiren Göğüs, "Zor ama zevkli bir iş. Halılar tamamen el dokuması. Her ilmeğinde emek var. Bitirdiğimiz halıları tüccara teslim ediyoruz, onlar da aracılar vasıtasıyla yurt dışına gönderiyor." dedi.