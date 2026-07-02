Adıyaman'dan kuraklığa, Amerika'ya ve Almanya'ya meydan okuyorlar

2 BİN 250 DEKAR ALANDA EKİM YAPILDI

Adıyaman genelinde bu yıl farklı lokasyonlarda toplam 2 bin 250 dekarlık bir alanda çörek otu ekimi gerçekleştirildi. Gıda sektöründe aromatik bitki olarak kullanılmasının yanı sıra kozmetik ve ilaç sanayisinde de geniş bir karşılık bulan çörek otu, başta Amerika ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu alternatif üretim modeliyle hem küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretime olan zararlarının minimize edilmesi hem de üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilerek kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.