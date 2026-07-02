İklim değişikliği kaynaklı olumsuzluklar ve su kaynaklarındaki azalmalar nedeniyle tütün, arpa, buğday ve nohut gibi geleneksel ürünlere alternatif arayan Adıyamanlı üreticiler, kuraklığa dayanıklı tıbbi ve aromatik bitkilere yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde yürütülen deneme ve demonstrasyon çalışmaları kapsamında kentte üretimi yaygınlaştırılan çörek otunda ilk hasat mesaisi heyecanla başladı. Düşük girdi maliyeti ve yüksek pazar talebiyle öne çıkan ürün, bölge çiftçisi için yeni bir umut kapısı oldu.
Adıyaman'dan kuraklığa, Amerika'ya ve Almanya'ya meydan okuyorlar
Adıyaman'da son yıllarda etkili olan zirai don ve kuraklık nedeniyle geleneksel ürünlere alternatif olarak ekilen çörek otunda hasat dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde binlerce dekarlık alanda üretim yaygınlaştırılıyor.Kaynak: İHA
2 BİN 250 DEKAR ALANDA EKİM YAPILDI
Adıyaman genelinde bu yıl farklı lokasyonlarda toplam 2 bin 250 dekarlık bir alanda çörek otu ekimi gerçekleştirildi. Gıda sektöründe aromatik bitki olarak kullanılmasının yanı sıra kozmetik ve ilaç sanayisinde de geniş bir karşılık bulan çörek otu, başta Amerika ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu alternatif üretim modeliyle hem küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretime olan zararlarının minimize edilmesi hem de üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilerek kırsal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.
İKLİM ŞARTLARINA UYUMLU ÜRETİM MODELLERİ ŞART
Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ve beraberindeki teknik heyet, merkeze bağlı Büklüm Köyü’nde üretici Mehmet Aslan’ın tarlasındaki hasat etkinliğine katılarak incelemelerde bulundu. Alınan verimin oldukça tatmin edici olduğunu belirten İl Müdürü Akkan, iklim değişikliği ve çölleşme riskine karşı ekolojik şartlara uygun ürün desenlerinin önemine dikkat çekti. Akkan, "Çörek otu; düşük su tüketimi, kuraklığa ve düşük sıcaklıklara dayanıklılığı, kıraç arazilerde başarıyla yetiştirilebilmesi ve münavebe sistemine uygunluğu ile üreticilerimiz için çok yüksek katma değerli bir alternatif oluşturmaktadır. Mevcut tarım makineleriyle kolayca hasat edilebilmesi de üretim maliyetini düşürüyor" dedi.
ÜRETİCİ İLK DENEMEDEN MEMNUN
Büklüm Köyü'nde bu yıl ilk kez çörek otu ekimi yapan ve tarlasında hasat gerçekleştiren çiftçi Mehmet Aslan ise yeni üründen umutlu olduklarını dile getirdi. Deneyimli biçerdöver operatörlerinin de yönlendirmesiyle hasat sürecinin sorunsuz ilerlediğini belirten Aslan, "Bu yıl ilk defa denedik ve şu an hasadını yapıyoruz. Tarladaki görünüm ve verim gayet güzel duruyor. Adıyamanlı tüm üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.