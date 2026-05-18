Adıyaman’da düzenlenen Motofest etkinliğinde çıkan kavga paniğe neden oldu.
Adıyaman Valiliği tarafından Marina Mesire Alanı’nda organize edilen etkinlikte, konser sırasında alkollü oldukları iddia edilen bazı kişiler arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, bölgede görev yapan jandarma ekipleri olaya müdahale etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kavgaya karıştığı belirlenen şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak etkinlik alanından çıkarıldı.
Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, etkinlikte kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.
Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.