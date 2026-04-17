Milli Türk Talebe Birliği Adıyaman İl Başkanlığı sayfasından paylaşılan bir video, okulların laik ve bilimsel eğitimden nasıl uzaklaştırılmaya çalışıldığını bir defa daha gözler önüne serdi. Videoda, Adıyaman Fatih Anadolu Lisesi'nin girişinde öğrencilere dini yemin ettirildiği görülürken, arka tarafta yetişkin bir kişinin bulunduğu da görüldü. Görüntülerde cihatçı terör örgütlerinin, selefi yapıların, tarikat ve cemaatlerin ayinlerini aratmayacak ton ve davranışların çocuklara empoze edilmeye çalışılması dikkat çekti.

Son dönemde IŞİD saldırılarındaki artış ve Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Adıyaman'da yaşanan bu tablo eleştirileri de beraberinde getirdi. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepkisini ortaya koydu.

Bebek'in açıklaması şu şekilde:

Kamuya bağlı bir okulda böyle bir videonun çekilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? Bu çocukların ailelerinin bu videodan haberi var mıdır? Video çekilirken okul müdürü nerededir?

Etrafımızda inançlı birçok insan var; ancak bu görüntülerde yer alan ses tonu, söylem ve davranışları biz günlük yaşamın doğal akışı içerisinde görmüyoruz. Bu tür görüntülere nerede tanık oluyoruz?

IŞİD zihniyetine benzer bu anlayışı , Atatürk ile kavgalı, Cumhuriyet’e düşmanlık besleyen yapıların, merdiven altı tarikatların içinde bu görüntülere tanık oluyoruz. Kocaeli’nde yaşanan IŞİD skandalı hâlâ hafızalarımızdadır. Bu durum, okullarda nitelikli ve bilimsel eğitim alması gereken öğrencilerimizin ne hale geldiğini gösteren bir örnektir.

Önceden gizli şekilde evlerde buluşan tarikat ve müritleri, artık kamusal alanda görünür hâle gelmiş, hatta kamusal alanları tehdit eder bir noktaya ulaşmıştır. Adıyaman Valisi ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü bu video hakkında açıklama yapmalıdır. Bu video hangi eğitsel etkinlik ya da kazanımın ürünüdür? Hangi ihtiyaç ve taleple çekilmiştir?