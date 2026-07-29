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Kaynak: DHA

Adıyaman Kahta karayolunun 10. kilometresinde, geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.