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Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Kemal Tabak Caddesi üzerinde bulunan bir binada yangın çıktı. Binanın ikinci katından duman çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

Yangın sırasında ikamette bulunan Pelin Demir’in dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Demir, daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.