Adıyaman’ın Gerger ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle ciddi oranda su kaybetmişti. Gürgenli köyü sınırlarında yer alan göl, son haftalarda etkisini artıran kar yağışı ve sağanakların ardından yeniden suyla doldu. Yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen göl, eski doğal görünümüne yeniden ulaştı.

Doğa fotoğrafçısı Muhammed Aktürk, yaz döneminde bölgeye yaptığı ziyarette gölün neredeyse kuruma noktasına geldiğini belirtti. Gölü besleyen kaynakların yetersiz kalması nedeniyle endişe duyduklarını dile getiren Aktürk, kış aylarında görülen yoğun yağışların gölü yeniden hayata döndürdüğünü ifade etti. Gölün adını, yaz aylarında sülük tedavisi için tercih edilmesinden aldığını da sözlerine ekledi.

Bölge halkından Ramazan Begüç de son haftalardaki yağışların göle adeta nefes aldırdığını vurgulayarak, su seviyesinin yeniden yükseldiğini aktardı.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte göl yüzeyinin bazı kısımlarında buzlanma meydana geldiği gözlemlendi