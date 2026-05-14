Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla Adıyaman-Kahta Karayolu üzerinde kurulan tesis, 10 dönümlük geniş bir araziyi kapsıyor.



İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yönetilen projede şu detaylar öne çıkıyor:

Kapasite: Her biri bin hayvan kapasiteli toplam 3 ayrı modern çadır.

Hayvan Refahı: Tavuklar dar kafesler yerine, güneşlenebilecekleri ve özgürce hareket edebilecekleri gezen tavuk modeline uygun bir yaşam alanına sahip.

Veteriner Kontrolü: Üretimin her aşaması uzman veteriner hekimlerin gözetiminde sağlıklı ve hijyenik koşullarda yürütülüyor.

HEDEF: 2 HAFTADA TAM KAPASİTE VERİM

Yaklaşık 15 gün önce kümese yerleştirilen tavuklardan ilk kılavuz yumurtanın alınması, projenin başarısını tescilledi. Yetkililer, yaklaşık iki hafta içerisinde tesisteki verimin %80 oranına ulaşacağını öngörüyor. Bu artışla birlikte seri üretim ve dağıtım sürecine geçilecek.

HEM CEBE HEM EĞİTİME DESTEK

Adıyaman Belediyesi, bu proje ile sadece üretim yapmayı değil, sosyal belediyecilik anlayışını da sahaya yansıtmayı hedefliyor.

Ekonomik Fiyat: Üretilen taze ve doğal yumurtalar, piyasa değerinin altında rakamlarla belediyeye ait satış noktalarında vatandaşa sunulacak.

Okullara Ücretsiz Destek: Üretimin bir bölümü, çocukların gelişimine destek olmak amacıyla okullarda öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

"ÜRETEN BELEDİYE" VİZYONU GENİŞLİYOR

Halk Ekmek ve sera projelerinin ardından hayata geçirilen bu tesis, belediyenin "Üreten Belediye" vizyonunun en yeni halkası oldu. Proje, vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıdaya aracı olmadan, doğrudan ulaşmasını sağlayarak aile ekonomisine ciddi bir katkı sunmayı amaçlıyor.