Adıyaman ve Kahta bölgesindeki tütün üreticileri, 2026 yılı için açıklanan yeni tütün fiyatlarıyla adeta yıkıldı. Yaşanan gelişmeleri "büyük bir hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, girdi maliyetlerinin yüzde 200 fırladığı bir dönemde tütüne yalnızca 30 TL zam yapılmasını sert bir dille eleştirdi. Bölgeler arasında yaratılan fiyat uçurumuna dikkat çeken Turanlı, yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

"ARTIŞ KOMİK, MALİYETLER DAĞ GİBİ"

Tarımdan Haberde yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl 230 TL olan "İzmir Tütünü" (Ege menşeli) fiyatının bu yıl sadece 260 TL olarak belirlenmesi, bölgede adeta infial yarattı. Mazot, gübre, işçilik ve arazi kiraları gibi temel giderlerin yüzde 100’ün üzerinde arttığını vurgulayan Başkan Turanlı, bu fiyatlarla çiftçinin üretim maliyetini bile çıkaramayacağını belirtti. Yaklaşık 20 gündür tarlada dikim yapan üreticinin artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini ifade eden Turanlı, mevcut politikayı bir "fırsatçılık" olarak değerlendirdi.

AYNI KALİTEYE FARKLI TARİFE: EGE'YE 400 TL, ADIYAMAN'A 260 TL

Piyasadaki bölgesel çifte standardın kabul edilemez olduğunu belirten Turanlı, aradaki çarpıcı adaletsizliği şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Ortada aynı kalite ve aynı özelliklere sahip bir ürün var. Ancak Ege Bölgesi’ndeki tütün 400 TL’den alıcı bulurken, Adıyaman ve Kahta çiftçisine 260 TL reva görülüyor. Bu durum sadece ekonomik bir kayıp değil; bölge insanının, doğunun çiftçisinin emeğini açıkça görmezden gelmektir."

"REVİZE EDİLMEZSE TÜTÜN EKECEK KİMSE KALMAYACAK"

Tütünün bölge ekonomisi için kelimenin tam anlamıyla bir can damarı olduğunu hatırlatan Kahta Ziraat Odası Başkanı; üretimin büyük oranda kiralık arazilerde, çoluk çocuk tüm ailenin canını dişine takarak yapıldığını söyledi. Eğer açıklanan bu rakamlar yeniden gözden geçirilip yükseltilmezse, önümüzdeki yıllarda bölgede tütün üretecek tek bir çiftçi bile bulunamayacağı uyarısını yaptı.

İzmir’deki firma sahiplerine "Ellerinizi vicdanınıza koyun" diyerek seslenen Turanlı, Tütün Üst Kurulu yetkililerini de acilen sorumluluk almaya davet etti. Bölge üreticisinin artık dayanacak gücünün kalmadığını belirten Başkan, mağduriyetin giderilmesi için devletin ve ilgili kurulların derhal devreye girmesi gerektiğini ifade etti.