Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Adıyaman sınırları içerisinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde biri çocuk olmak üzere toplam beş kişi yaralandı.

Çelikhan-Malatya karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yaşanan kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.