Kaza yapan araç, yapılan kontrollerin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Adıyaman'da su tankeri devrildi
Adıyaman’da kontrolden çıkan su tankeri devrildi. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ekinci Köyü yakınlarında 06 DR 1428 plakalı su tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
