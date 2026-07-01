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Kaynak: İHA

Asayiş şube ekiplerinin asayişi sağlama ve firari şahısları yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 6’sı hırsızlık suçundan olmak üzere farklı suç kategorilerinden aranması bulunan toplam 49 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer şahıslar hakkında ise yasal işlemler başlatıldı.

Aynı dönemde zehir tacirlerine göz açtırmayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de başarılı operasyonlara imza attı. Narkotik suçlarına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında toplam 33 şahsa yasal işlem uygulandı. Adli mercilere sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptığı belirlenen 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Baskınlarda sokak satıcılarına yönelik yapılan aramalarda 90,11 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 184 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek imha edilmek üzere el konuldu. Yetkililer, Adıyaman halkının huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı yürütülen kararlı mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.