Kaynak: İHA

İri gövdesi, uzun bacakları ve dikkat çeken renkleriyle öne çıkan çekirgenin bölgede nadir rastlanan bir görüntü sunduğunu belirten Ömer, son dönemde dev çekirgelerle ilgili kaçakçılık ve yasa dışı avlanma haberlerinin gündeme geldiğini hatırlattı.

Perre bölgesindeki fotoğraf çalışmaları sırasında bu etkileyici canlıya rastladığını ifade eden Ömer, “Boyutları neredeyse bir avuç içi kadardı. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük çekirgelerden biriydi. Doğal ortamında çektiğim fotoğraflar sayesinde hem detaylı yapısını hem de uzaktan fark edilmesi zor olan canlı renklerini ortaya çıkarma fırsatı buldum. Doğa ve fotoğraf tutkunları için unutulmaz bir karşılaşmaydı” dedi.