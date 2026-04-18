Adıyaman merkezde etkili olan şiddetli yağışlarla beraber kent merkezinde bulunan Mersin Caddesi'nde heyelan ve göçük gerçekleşti. Heyelan ve çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yol tek şeritten verilirken bölgeye polis ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen iş makineleri ise heyelandan dolayı kapanan caddede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında yol yeniden trafiğe açıldı.