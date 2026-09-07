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Kaynak: DHA

Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi. U.K., sevgilisini darbettiği sırada yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi. U.K., araya giren U.Y.'yi bıçakladı. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polisler çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri U.Y.'yi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan U.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan U.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli U.K., adliyeye sevk edildi.