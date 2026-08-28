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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir parkta meydana gelen kazada, Habip Karababa henüz bilinmeyen bir gerekçeyle dengesini kaybetti. Düşme esnasında elektrik direği üzerinde yer alan demire çarpan Karababa, bu demir parçasının sağ omzuna saplanmasıyla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralı hasta, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Emniyet güçleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.