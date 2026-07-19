Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında üzücü bir trafik kazası gerçekleşti. Kahta yönünden Adıyaman istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Halit Doğru yönetimindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, itfaiye, bölge trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Mehmet Halit Doğru ile birlikte panelvanda yolcu olarak bulunan Abdurrahman Doğru, Türkan Sertdemir, Gülbahar Doğru, Büşra Doğru, Kübra Doğru, Songül Doğru ve Zeynep Doğru yaralandı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralılardan Abdurrahman Doğru’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza esnasında savrulan aracın çarptığı bir elektrik direği de devrildi. Çarpmanın etkisiyle bölgedeki elektrik hatlarında arıza meydana gelirken, devrilen direğin kaldırılması ve hatlardaki sorunun giderilmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından onarım çalışması başlatıldı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürüterek inceleme başlattı.