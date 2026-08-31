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Kaynak: İHA

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Tecirli köyü yol kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Özgür Ö. (28) yönetimindeki 02 AGB 450 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 AEN 563 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Şiddetli çarpışmada motosiklet sürücüsü Özgür Ö. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.