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Kaynak: İHA

Yeni Mahalle Petrol Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 02 AFN 064 plakalı motosiklet ile 03 LH 646 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Fidan M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.